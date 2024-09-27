賀錦麗晤澤連斯基　不點名抨擊特朗普「烏克蘭投降」政策

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）批評共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對烏克蘭採取的「投降」政策，與此同時，特朗普宣布，他將與烏克蘭總統澤連斯基會面。



綜合《紐約時報》和法媒報道，賀錦麗9月26日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，這是賀錦麗本週第二次與重要世界領導人見面，這意味着拜登政府正在為賀錦麗若當選總統，將接手一系列棘手的外交問題做準備。

在賀錦麗和澤連斯基會面前，拜登（Joe Biden）剛宣佈再向烏克蘭提供價值80億美元（約623億港元）的軍事援助。

2024年9月26日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面時握手。（Reuters）

賀錦麗在與澤連斯基進行閉門會談前一起會見記者時，以不點名的方式抨擊特朗普。

賀錦麗說：「我們國家有一些人施壓烏克蘭放棄大部分主權領土，這些提議與（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的提議相同。我們必須明白地指出，這不是和平提議，而投降提議。」

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，賀錦麗已同澤連斯基見面六次。賀錦麗指出，她將「確保烏克蘭在這場戰爭中獲勝」，她還說，普京「隨時就可以讓戰爭結束」。

賀錦麗稱烏克蘭戰爭「是美國人民重視的事」，她說：「這是我們歷史上最重要的一個時刻，面對像普京那樣的侵略者，我們必須站起來反抗。」她還警告，如果普京戰勝烏克蘭，他不會止步於烏克蘭，很可能會考慮侵略北約國家領土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

