德媒9月25日就北溪（Nord Stream）天然氣管道2022年9月遭破壞稱，行動獲得烏克蘭武裝部隊時任總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）授權，由私人贊助，烏克蘭情報部門官員帶領多名平民實施。



德國周刊《明鏡》（Der Spiegel）25日報道，根據報社研究，這支由一名前情報官員控制的部隊請求烏克蘭平民共同實施這次破壞行動。

根據央視，《明鏡》先前多次引述多方信源報道北溪事件調查結果，最新報道內容來自這間媒體自身調查。

報道稱，這次破壞行動耗資近30萬美元，由私人贊助，執行團隊中包括多名烏克蘭潛水員，大部份為平民。

這間傳媒指，破壞行動由烏克蘭情報部門官員切爾溫斯基（Roman Chervinsky）策劃並帶領實施，獲得扎盧日內授權，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）事先不知情。

這篇報道與先前多間媒體爆料內容略有不同。美國《華爾街日報》8月14日報道，由6名烏克蘭現役軍人和商人組成的團夥破壞北溪天然氣管道，澤連斯基一度批准破壞計劃，後又叫停，但扎盧日內執意推進，美國等西方國家對此知情。

澤連斯基始終否認烏克蘭政府牽涉破壞北溪。扎盧日內目前任烏克蘭駐英國大使，他也稱對破壞計劃概不知情，切爾溫斯基同樣否認捲入。

2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道「北溪-1」和「北溪-2」在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈水下爆炸，大量天然氣泄漏。調查發現，4條管道中的3條發生泄漏，共有4個泄漏點，疑遭人為破壞。事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。今年2月，瑞典、丹麥相繼宣布結束調查，但對調查結果諱莫如深。德國表示仍將繼續調查。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫8月19日強調，對北溪管道的襲擊顯然得到美國授意，實施者不可能在沒有美國幫助的情況下炸毀管道。