美國海軍發布最新「33號計劃」：七大領域準備2027年迎戰中國

美國海軍作戰部長弗朗凱蒂（Lisa Franchetti）上將日前宣布最新的海軍作戰領航計畫——「33號計劃」（Project 33），旨在為可能與中國在2027年前發生的潛在衝突作好準備，同時提升海軍的長期優勢，並且解決和維護積壓和招募挑戰的問題，並重點關注戰備狀態、能力的提升等。



根據海軍的新聞稿，弗蘭凱蒂日前於海軍戰爭學院（Naval War College）發布「美國作戰海軍領航計畫」（Navigation Plan for America’s Warfighting Navy），作為海軍的戰略指導方針。美國海軍於2022年發表的前一版本「美國作戰海軍領航計畫」，已經提到應對中國軍事威脅的必要性，而今年的新版則首度提到2027年的時間點。

據知，弗蘭凱蒂以2027年為目標，是因為這是中國國家主席習近平要求軍隊做好戰爭準備的時間，即要求解放軍提前在2027年前完成具備攻台能力的準備。不過，2023年底習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會面後，傳出習近平否認有攻台時間表。

「33號計劃」（Project 33），分為7大領域，旨在為可能與中國在2027年前發生的潛在衝突作好準備，同時提升海軍的長期優勢。(Getty)

「33號計劃」可分為7大領域，主要是弗蘭凱蒂認為需要優先投入資源、加速推進的工程。當中包括有：修復支援海軍任務的碼頭、跑道等關鍵基礎建設；改善維修及訓練方式，以確保至少80%的軍艦、潛艦和戰機能在短時間內投入作戰，並處於有效作戰能力的狀態；所有艦隊指揮部將擁有海洋作戰中心（MOCs），確保能在複雜環境有效發揮的作戰能力等；擴展機器人和自主系統以快速整合更多平台；招募並留住我們需要的力量，讓更多的人員上戰場等。

該計畫強調多域作戰和技術創新，以應對日益嚴重的全球威脅，特別是來自中國不斷擴大的軍事能力和俄羅斯日益激進的行動。最近該計劃邁出了第一步，就是向日本派遣了一艘配備高能量雷射裝置的軍艦。

計劃包括改善維修及訓練方式，以確保至少80%的軍艦、潛艦和戰機能在短時間內投入作戰，並處於有效作戰能力的狀態。(Getty)

美海軍造船能力已難跟上中國步伐

弗蘭凱蒂在報告分析中國威脅時指出，中國擁有世界上最大的造船能力，由海軍掌控，並擁有強大的工業基礎，國防工業已經進入「戰時狀態」。海軍結合火箭軍、太空軍、空軍和網軍，整合成專門打擊美國的作戰系統。

報告又指，中國海軍透過多領域精確作戰、灰色地帶戰術、經濟手段、擴展軍民雙用機場等基礎建設、運用海上民兵、不斷擴大核武庫等，解放軍對美國海軍的挑戰，已經遠超過其軍艦的數量和規模，而是呈現「多領域、多軸線」的威脅。

《亞洲時報》早前分析指，美國在海軍造船方面面臨嚴峻挑戰，已難以跟上中國海軍快速擴張的步伐。中國現在擁有世界上最龐大的海軍，擁有370艘艦艇和潛艇以及140多艘主要水面作戰艦艇。中國13家海軍造船廠的產能也比美國7家海軍造船廠的總和還要多，這突顯了美國在海軍造船方面日益劣勢。

中國海軍的造船能力已超越美國，圖為2018年5月中國首艘國產航母山東艦。(Getty)

除了產能問題外，美國造船廠還面臨熟練勞動力短缺的問題，過去的預算削減和裁員耗盡了海軍建設所需的專業勞動力，加劇了這方面的劣勢。此外，美國過時的採購策略，以及對航空母艦、驅逐艦和兩棲攻擊艦等高成本的傳統軍艦的依賴，進一步阻礙了美國迅速擴大艦隊規模的能力。

雖然將美國海軍造船外判給日本和韓國等重要盟友，已經被視為增加美國海軍艦艇數量的可行手段，不過有人表示擔心這樣做相當於將美國的戰略能力拱手讓給第三方，從而影響美國海軍。

因此種種，美國海軍最新的報告評估稱，「要阻止中國對美國盟友、合作夥伴和利益的威脅，並在需要時取得決定性勝利，需要提出相應的戰略計劃，以提供綜合的、全領域的海上控制。」