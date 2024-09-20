黎巴嫩傳呼機爆炸案　經銷商BAC美女老闆履歷受質疑

黎巴嫩各地9月17日與18日發生傳呼機爆炸案，至少37死、近3,000傷。設備經銷商匈牙利公司BAC受到外界關注，公司行政總裁Cristiana Barsony-Arcidiacono的履歷被揭涉嫌造假，受到質疑。



Cristiana Barsony-Arcidiacono公布在Linkedin上的履歷顯示，她自稱會說7種語言，曾於倫敦政治經濟學院（LSE）攻讀政治學文憑，在倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies，SOAS）就讀4年並曾於倫敦大學學院（UCL）就讀。但外媒《國際財經時報》（International Business Times）9月20日引述LSE校方，否認授予她相關文憑；另外2間機構均指無法證實她在本校學習過。

黎巴嫩各地2024年9月17日與18日發生傳呼機爆炸案，至少37死、近3,000傷。設備經銷商匈牙利公司BAC受到外界關注，公司行政總裁Cristiana Barsony-Arcidiacono的履歷被揭涉嫌造假，受到質疑。（LinkedIn＠cristiana-bàrsony-arcidiacono-phd）

英國《每日郵報》19日引述Cristiana Barsony-Arcidiacono的前男友，指她對公司的活動「含糊其詞」，他說：「她從來不會真正說她在做什麼，她只會說是在『照常交易』」。

圖為涉事女老闆Cristiana Bársony-Arcidiacono在社交平台上的介紹頁面。（截圖自Linkedin@Cristiana Bársony-Arcidiacono, Ph.D.）

Cristiana Barsony-Arcidiacono在2022年創辦公司，登記的地址是祖母在Borbala的居住地，但祖母2021年去世。英國天空新聞（Sky News）19日引述Cristiana Barsony-Arcidiacono的鄰居指，自己好幾年沒見過她，稱她是一名「受過高等教育」的女性。