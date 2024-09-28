Sayuri｜日本動漫女歌手酸欠少女さユり突離世　終年28歲

日本動漫《莉可麗絲》、《我的英雄學院》及《Fate》著名女歌手「酸欠少女さユり」Sayuri在9月20日突然離世，終年28歲。



Sayuri的離世消息在27日由新婚不久的丈夫、男女混聲雙人組合「misekai」的作曲家兼主唱Amaarashi宣布，但沒有提及離世原因，惟她曾在7月曾表示自己患上「機能性發聲障礙」，被迫暫停歌手活動。

Sayuri曾主唱過《Fate/EXTRA Last Encore》的片尾曲《月と花束》、《平行線》（人渣的本願片尾曲）、《それは小さな光のような》（只有我不存在的城市的片尾曲）、《花之塔》（莉可麗絲片尾曲）、《航海の唄》（我的英雄學院第４季片尾曲）等多首代表作。

Sayuri在2015年出道，並曾來港演出，她在訪問中談及「酸欠少女」的起源，「酸欠」直譯解作缺氧，她表示這是自己在16時作的歌名：「寫出《酸欠少女》這首歌時正好升讀高中，當時覺得每日都很辛苦好似缺氧一般，無法適應和人交際感到呼吸困難，所以便以寫歌來抒發。」

「酸欠少女さユり」Sayuri演出時多數是赤腳上台，是她的特色之一。（胡劍威攝）

她雖然不擅社交，但沒有躲起來，反而直面社交帶來的厭惡感，因為她討厭害怕人群的自己，所以走到街頭唱歌，並以「酸欠少女さユり」為名提醒自己保持初心。

「酸欠少女さユり」Sayuri曾來香港出席動漫節及舉行演唱會。

她當時來港開騷前，稱希望將《十億年》送給香港朋友，她形容這首歌內容是說人生在世，包含喜與悲均是由每天每秒的點滴所構成。而在各式各樣的日子之中，能遇上香港的大家實在是非常開心，我最想就是和大家訴說這種心情。