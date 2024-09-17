全球「最老」貓瑞離世享年33歲　相當於人類152歲

全球最長壽貓咪羅西（Rosie）在今年6月1日剛滿33歲，相當於人類的152歲，牠本周於英國諾里治（Norwich）的家中去世，其73歲的主人布里塞特（Lila Brissett）一直陪伴在側。



據《紐約郵報》報導，羅西出生於1991年，是一隻三色貓。布里塞特回憶道，羅西還是幼貓時被愛護動物組織收容，之後被一家人收養，但由於收養家庭女兒對貓過敏，所以要再尋找一個新的家。布里塞特當時由於剛喪偶，加上有過收養一隻受虐的貓和一隻流浪狗的經驗，於是便決定收養羅西，自此便相伴30多年。

布里塞特表示，羅西個性鮮明，每天都定時進食，只肯吃特定品牌貓糧，如廁時間亦非常規律。羅西晚年大部分時間都在窗邊睡覺，因為擔心她會突然離世，所以布里塞特會經常檢查羅西是否然有呼吸。本周，羅西走進房子的走廊躺下就去世了。

對此，布里塞特哀悼說：「我們有過許多美好的回憶，牠走後我會想念牠的，我永遠不會讓牠失望。」

不過，羅西沒有獲官方確認為最長壽貓瑞。健力士世界紀錄表示，曾鼓勵布里塞特提出確認申請，但一直沒有成事。而現時的全球最長壽的貓是現年28歲、來自英國肯特郡的弗洛西（Flossie）。至於史上最長壽的貓是一隻來自美國得州的家貓Creme Puff，她在2005年8月去世，享年38歲零3天，約是人類的168歲。