賀錦麗：打擊芬太尼 中國需要做得更多
撰文：張子傑
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美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）9月27日表示，假如當選，阻止芬太尼（fentanyl）流入美國將成為優先事項，並認為中國需要採取更多措施阻止問題惡化。
路透社報道，賀錦麗到亞利桑那州連接墨西哥的邊境城鎮道格拉斯（Douglas）視察，她稱假如入主白宮後將會打擊全球整個芬太尼供應鏈，指中國開始針對芬太尼的前體化學品，但認為北京方面需要做得更多。
賀錦麗亦提出改善移民政策的計劃，向非法橫越邊境的人士實施更嚴厲懲罰措施，包括遞解出境及在5年內禁止踏足美國等。她表示，假如尋求庇護人士沒合法入境，將被禁止有關申請。
移民問題是今屆大選一大議題， 路透社/益普索（Reuters/Ipsos）在8月進行的民意調查顯示，43%受訪選民傾向支持共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的移民政策；認同賀錦麗的移民立場的比例則只有33%。
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