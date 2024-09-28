美國與伊拉克達多國聯軍撤離時間表　2025年9月底前結束軍事任務

美國和伊拉克政府9月27日發表聯合聲明說，美國主導的多國部隊在伊拉克打擊極端組織ISIS的軍事任務將於2025年9月底前結束。



根據美國國務院發布的聲明，打擊ISIS的多國聯軍將於12個月內、即不晚於2025年9月底結束軍事任務，繼而將「向雙邊安全夥伴關係過渡，以支持伊拉克部隊和繼續維持對ISIS的壓力」。

一名不願公開姓名的美政府高級官員當天在記者會上說，2025年9月前，多國聯軍將結束在伊拉克的軍事任務並從部份基地撤離，然後，聯軍繼續從伊拉克向在敘利亞打擊ISIS的行動提供支持，將至少持續至2026年9月。

美方拒絕透露駐伊美軍撤離人數以及是否會在伊拉克留駐美軍。

據路透社報道，駐紮在伊拉克安巴爾省西部阿薩德空軍基地的多國聯軍所有部隊定於2025年9月底前撤離。此外，聯軍屆時在伊拉克首都巴格達的軍事存在也將顯著減少。不願公開姓名的伊拉克官員告訴美媒記者，美國11月舉行總統選舉後，美軍將開始從阿薩德空軍基地和巴格達國際機場撤離，轉移至埃爾比勒一處軍事基地，或駐留至2026年以後。

美國及其盟友2003年發動伊拉克戰爭，戰後伊拉克局勢長期不穩。2011年，敘利亞內戰爆發，美西方支持敘反對派。2014年，極端組織ISIS趁亂崛起，在伊拉克和敘利亞佔領大片地區。美國同年組建多國聯軍，協助伊拉克政府打擊ISIS武裝，並在未經敘政府允許情況下以打擊這一極端組織的名義派兵進入敘利亞。2017年12月，伊拉克政府宣布取得打擊ISIS勝利。2019年3月，ISIS喪失在敘利亞最後一個重要據點。

ISIS主要勢力覆滅後，美國仍以防止其死灰復燃等藉口繼續在伊拉克和敘利亞駐軍。一些美國盟友也繼續在伊拉克駐有少量軍隊。