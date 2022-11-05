梵高名畫又遭殃　環保示威者向《撒種者》潑豌豆湯

環保分子星期五（11月4日）再次向荷蘭畫家梵高（Vincent van Gogh）的畫作潑湯，表達對氣候變化的不滿，所幸畫作有玻璃屏幕保護着，沒有遭破壞。



據路透社報道，環保組織「最後一代」（Ultima Generazione，Last Generation）四名女性成員在意大利首都羅馬市中心舉辦的展覽會上，向荷蘭庫勒-慕勒博物館（Kroeller-Mueller Museum）借出的梵高畫作《撒種者》（The Sower，此畫又名《夕陽中的播種者》）潑灑豌豆湯。示威者也高喊反對全球變暖和反化石燃料口號。

（編按：策展單位發言人稱，畫作受到玻璃罩保護，沒有受損。）

組織在聲明中說：「這些問題應該每分鐘在新聞台的頭條新聞和政治議程中出現，但只能通過像今早那樣的『可恥』行為來處理。」

環保分子上個月在英國首都倫敦的國家美術館，向梵高的另一個畫作《向日葵》（Sunflowers）潑湯，導致畫框輕微受損。

來自近200個國家的代表下星期將前往埃及，參加聯合國氣候變化大會。

（編按：兩名關注氣候變化的示威者為抗議開採化石燃料，10月14日向英國國家美術館（The National Gallery）內一幅價值逾8600萬歐元的梵高名畫《向日葵》（Sunflowers）潑淋罐頭番茄湯。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

