美記者風暴中突暫停直播 奮勇涉水救出被困車內女子｜有片
撰文：聯合新聞網
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美媒報道，颶風海倫妮（Helene）強襲美國東南部，連續豪雨造成多地洪災氾濫，霍士電視台（FOX）一名氣象記者27日在亞特蘭大報道即時災情時，驚見一名女子受困車內，緊急中斷直播現場，義無反顧涉水救出差點滅頂的女子。
霍士電視台氣象記者狄倫（Bob Van Dillen）27日在佐治亞州亞特蘭大進行現場直播時，意外發現一名女司機因不小心駕車開進水浸區域，整輛汽車快要淹沒，當時還在車內的女子大聲呼救、幾乎滅頂。狄倫趕忙撥打911緊急電話，並且回應女子很快會獲救。
隨後，狄倫對鏡頭表示，「現在發生狀況了，我們稍後回來，我要去看看能不能幫上這位女士」，接著畫面可見狄倫揹著女子涉水回到安全的地方。
點擊放大看英勇救人畫面：
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狄倫事後受訪描述，他先將褲子口袋的錢包拿出來，然後走進淹水區，發現水深及胸，
她還被困在車子裏，而水位也不斷上升到車子高度，她在車內幾乎被淹到頸部。
狄倫清楚自己有報道新聞的專業責任，但考慮到水位不斷上升，且不清楚緊急人員何時抵達，面對他人生命受到潛在威脅，他認為應該挺身而出救人。
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