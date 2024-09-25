巴士翻側3巴西球員死亡　直播報道時千萬網紅竟「亂入跳舞」捱轟

撰文：ETtoday
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巴西里約熱內盧21日發生重大車禍，載着美式足球隊隊員的巴士在公路上翻覆，造成3名球員身亡。

但就在電視台記者進行新聞連線報導時，知名歌手兼千萬網紅「MC Livinho」卻被拍到亂入鏡頭跳舞，引爆不滿聲浪。

巴西里約熱內盧21日載著美式足球員的巴士在公路上翻覆，造成3名球員身亡，記者直播報道時，知名歌手兼千萬網紅「MC Livinho」卻亂入鏡頭跳舞，遭當地人炮轟。（YouTube@g1）

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每日郵報報導，這宗車禍發生在里約熱內盧南郊皮拉伊（Pirai）地區，巴士當時載着43名乘客以及2名司機，在危險路段發生翻覆事故，大巴整輛側翻，釀成3死12傷，3名死者均是球員。

經初步調查，2名司機均未酒駕，正持續釐清事故發生原因。

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然而當媒體記者趕到現場進行新聞報導時，巴西知名歌手兼千萬網紅「MC Livinho」卻突然亂入鏡頭，朝鏡頭笑着揮手。

儘管當時攝影機後方的工作人員示意他停下來，但他只是兩手一攤，接着在記者後方跳舞。

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已非首次「戶外露出」　點圖放大瀏覽當時情況及更多映辰社交平台上的照片：

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畫面曝光之後，大批網友抨擊MC Livinho的行為：

「在大家這麼悲傷的時候，你在跳舞？是不惜一切想紅嗎」
「為了名氣，真是無知」

對於外界的批評，MC Livinho事後發布一段道歉影片，宣稱當時並不清楚有死亡車禍發生，只知道當時一行人被困在車陣中。

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