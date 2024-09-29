美軍：將增強在中東防空支援能力　提升增派部隊準備

中東緊張局勢急劇升溫，美國軍方9月29日表示，將增強在中東的防禦性空中支援能力，並提升向該地區部署部隊的準備，同時警告伊朗不要擴大當前衝突。軍方聲明未提供有關新空中部署的規模或範圍，但稱將在未來幾天進一步加強。



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路透社報道，隨著以軍對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）加強打擊，或觸發伊朗採取報復行動。美國總統拜登（Joe Biden）兩天前指示國防部，調整美國在中東的軍力態勢。

五角大廈發言人萊德（Patrick Ryder）29日發聲明表示，美國有決心阻止伊朗又或其代理人擴大衝突，如果伊朗或其支持組織利用這個時機損害美國在該地區的人員或利益，美國將採取一切必要措施保護人民。

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白宮國家安全發言人柯比（John Kirby ）同日表示，美國正關注真主黨填補領導層真空的行動，並繼續與以色列討論下一步的正確步驟。

美國國務院尚未下令公民從黎巴嫩撤離，但上週有官員告訴路透社，五角大廈將向塞浦路斯增派數十名士兵，協助軍方為包括可能從黎巴嫩撤僑作準備。