韓國女學生街頭遭亂刀殺害　男疑犯被捕稱「喝醉不記得」｜有片

韓國全羅南道順天9月26日發生一宗駭人殺人案。



一名17歲女高中生深夜走在街頭時，突然有一名男子從她身後逼近，持刀朝她的背部猛刺後逃逸。儘管在場民眾緊急將少女送醫，依然傷重不治。

警方隨後逮捕犯案的30歲男子，他聲稱當時喝了4瓶燒酒，對犯案一事完全「沒有記憶」。

犯案男子聲稱他在案發時喝了4瓶燒酒，完全不記得案發時的狀況。（圖／翻攝自YTN）

警方表示，男子的餐廳疑似經營不善，經營1個月後就幾乎沒有開店，男子每天在店內喝悶酒，案發當日又疑似與女友吵架，推測應是為了宣洩怒氣而行兇。（圖／翻攝自IG）

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綜合《東亞日報》等韓媒報道，一名17歲少女26日凌晨12點43分左右，行經順天市一座停車場時，突然遭到一名男子持利刃猛刺，送醫後宣告不治。

根據警方公開的監視器畫面，可以看到男子快步靠近穿白衣的少女，最後直接揮刀猛刺對方。

儘管少女痛到倒在地上掙扎，他依然沒有停止攻擊，直到一名路人靠近後，他才慌忙穿越停車場逃走。

一名目擊者指出，他聽到少女的尖叫聲後上前阻止，犯人見狀立刻拔腿就跑。目擊者詢問少女是否認識對方後，少女矢口否認，說了句「拜託救救我」就陷入昏迷。

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警方調查後，同日凌晨3點逮住犯案男子。他當時喝得爛醉，在案發現場附近與路人爭吵。

警方指出，犯案男子聲稱他在案發時喝了4瓶燒酒，完全不記得案發時的狀況。警方正在調查是否為一宗隨機殺人案。

韓媒指出，犯案男子3個月前開始在順天經營燉雞餐廳，這宗事件發生後，他的個人資料與經營的餐廳名稱立刻被網友「起底」，該餐廳被狂打一星評分，甚至有民眾親自到該餐廳外面扔雞蛋。

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警方表示，男子的餐廳疑似經營不善，經營1個月後就幾乎沒有開店，男子每天在店裏喝悶酒，案發當日又疑似與女友吵架，推測應是為了宣洩怒氣而行兇，但確切動機仍有待釐清。

另一方面，受害女高中生的夢想是成為警察，最近才剛通過檢定考，正在準備入學考試。她為了幫行動不便的父親買藥而出門，順便與朋友相約見面，卻在返家途中遭遇不測。

面對獨生女慘死，她的雙親相當悲痛，要求政府務必嚴懲犯人。

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