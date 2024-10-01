以軍已向黎巴嫩展開「有限度」地面攻勢　拜登促實行停火

隨著以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突升級，以色列軍方9月30日宣布，已在黎巴嫩境內開始地面行動。美國媒體報道，以色列官員已通知美國，入侵的範圍、規模和持續時間將「有限度」。在此之前，以軍在北部與黎巴嫩邊境接壤的梅圖拉、米斯加夫阿姆和吉拉迪村等地設立軍事禁區。路透社引述黎巴嫩安全部門人士透露，黎巴嫩軍隊已從邊界後撤5公里。



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以色列國防軍（IDF）發聲明中表示：「幾個小時前，以軍根據精確情報，開始對黎巴嫩南部真主黨恐怖分子的目標和基礎設施進行有限、局部和有針對性的地面攻擊。」以軍強調，行動為保護住在邊境地區的以色列公民。

美國總統拜登（Joe Biden）則表示，以色列應該放棄對黎巴嫩開展地面軍事行動並實行停火。拜登稱，了解到以色列很快將對黎巴嫩發起「有限度地面行動」，但「我希望他們停下來，現在應該實行停火」。

圖為2024年9月30日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮接待參加巴黎奧運和殘奧會的代表隊成員，並發表講話。（Reuters）

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在30日的例行記者會上證實，以方已告知美國，將對黎巴嫩邊境進行地面行動，但局限於打擊真主黨的基礎設施。