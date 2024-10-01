英研究：WFH人工加得少　遭「遠程工作懲罰」

混合工作模式為遠程辦公帶來生活方式上的好處。不過，根據一項研究報告，居家辦公者在工資上遭到「懲罰」，加薪速度比必須到公司上班的人來得慢。



由英國諾丁漢大學（University of Nottingham）、 謝菲爾德大學（The University of Sheffield）和倫敦國王學院（King's College London）經濟學者發表的研究報告顯示，每週居家辦公兩三天的人，工資增長速度比其他職業慢2%到7%，並指這是一種「遠程工作工資懲罰」。

對許多人來說，能夠居家辦公本身就是一項巨大的工作福利，就像獲得免費托兒服務或公司車一樣。研究人員發現，遠程工作的非薪資優勢超過了相對較低的工資增長。對於非遠程員工，研究人員估算他們的薪資增長足以彌補每天必須進辦公室上班的損失。

2022年6月21日，人們在英國倫敦維多利亞火車站（Victoria Station）行走。（Getty）

這項研究結果基於對2018年1月至2019年12月和2021年9月至2023年12月官方工資數據的分析，以及英國工作安排和態度調查的數據，該調查從2019年開始向1800名成年人詢問有關其工作安排和偏好的問題。

研究顯示，居家辦公似乎迎合了社會中佔優勢的群體，因為受教育程度較高、收入較高的人更有可能從事諮詢、軟件編程或其他不需要每天上班的工作。那些住在遠離城市較大房子的人，更有能力也更願意居家辦公。

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倫敦國王大學商學院副院長米贊（Paul Mizen）在受訪時說：「有觀點認為，公司應該鼓勵甚至強制員工重返辦公室，你可能會說，如果居家辦公增加不平等，那就更有理由這麼做了。但我們的研究表明，居家辦公並不會增加不平等，因此你不能以此為由要員工重返辦公室。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

