亞馬遜WFH政策不再　CEO：員工明年起準時返辦公室！

在家工作已經成為不少企業的辦公文化，不過電商巨頭亞馬遜（Amazon）9月16日就宣布，由2025年1月2日起，所有員工都需要每週在辦公室工作5天。



《衛報》報道，亞馬遜CEO賈西（Andy Jassy）向員工表示，公司決定恢復疫情前的辦公室模式。回望過去5年，公司繼續認為大家一同在辦公室工作的好處非常明顯。

亞馬遜在對上15個月開始恢復每週至少3天的辦公室生活，賈西認為，加強合作及團隊之間的連繫是實施新規定和加強公司文化的理由。不過他指員工可以提出「情有可原的狀況」或向管理高層提出豁免。

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亞馬遜亦重建公司架構，減少官僚主義情況，於是計劃在2025年第一季結束前，削減經理人數，增加個人貢獻者比例。該公司與其他科技企業一樣，生意在疫情初期急速增長，之後則裁減大量人手。

疫情爆發時，全球多地採取封城措施，亞馬遜勞資雙方曾就在辦公室工作日數爭持不下。而在2023年5月，亞馬遜位於西雅圖總部的員工就發起罷工，抗議公司規定職員重返辦公室、裁員及氣候政策。