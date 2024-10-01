加州禁私校及大學傳承錄取　史丹福、南加州大學等名校受影響

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）9月30日簽署立法，自2025年秋起禁止私立學院和大學採取「傳承錄取」政策，校友或捐助者子女在申請入學時將不再受到優待。史丹福大學、南加州大學（University of Southern California）等加州名校都將受法案限制。



美國最高法院去年裁定哈佛大學以「平權措施」（Affirmative Action）為由、在招生過程中考慮種族或族裔的做法違憲，該案亦引起對學校在招生時為校友或捐助者子女提供特殊待遇的「傳承錄取」（Legacy Admissions）政策的檢討，並在全國範圍內引起反特權行動。目前全國許多院校都正在修訂招生規則，而加州則成為繼馬里蘭州（Maryland）以來全美第二個對私立和公立院校均實施禁令的州份。

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

加州大學（University of California）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等其他公立學校已經禁止「傳承錄取」數十年，但私立學院仍未廢除。

紐瑟姆在一份聲明中表示，學校錄取應取決於申請者「優秀的品質、技能和努力的工作」，稱「加州夢不應只適用於少數幸運兒」。

史丹福同日發表聲明指，直至2025年9月立法生效前，學校「將繼續檢討其錄取政策」。南加州大學則表示，學校通過整體審查來決定錄取與否，稱「所有被錄取的學生都符合我們的高學術標準」，大學將繼續 「依法」進行招生和錄取。