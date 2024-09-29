英媒：英國擬加大學學費5年升13.5%　官員指現行制度不可持續

英媒9月27日引述消息人士指，工黨政府計劃在未來5年內把大學本地生學費從現時每年上限9250英鎊（9.6萬港元），增至10,500英鎊（10.9萬港元），即增加13.5%，來自政府的消息人士形容現行制度「不可持續」。



英國對大學設有本地生學費的上限，自2017年起為每年9250英鎊（9.6萬港元），在過去7年間未調整，據《泰晤士報》最新引述消息人士指，工黨政府計劃讓學費隨通脹增加，在5年內增至每年學費10,500英鎊（10.9萬港元）。

2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

報道稱，此計劃目前未確定，會交由財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）決定是否批准。

代表當地大學領袖的組織英國大學（Universities UK）9月較早前指，政府撥款和收費未能跟上成本上漲的步伐，導致預算赤字。英國傳媒9月初報道，多間大學院校都感受到極大財政壓力。

英國大學分為本地生學費與國際生學費，國際生學費一般大幅高於本地生學費，據英國文化協會網站，學士學位的國際生學費通常由11,400英鎊（11.8萬港元）到38,000英鎊（39.5萬港元）不等。報道未有提及國際生學費。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

擬恢復補助金計劃

政府消息人士指「現行制度不可持續，我們需要提高學費。但同時，我們需要考慮生活補助金，以幫助那些最無力負擔的人。」

根據報道，工黨政府有意恢復讓最貧困學生申請的3500英鎊（3.6萬港元）生活補助金（maintenance grants）。這個補助金計劃過去在保守黨政府時期取消。

英國教育部未證實加學費計劃，僅指「政府致力於審視高等教育的資金制度，以服務我們的經濟、大學和學生，我們將在適當時候宣布更多細節。」