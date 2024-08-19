彭定康卸任牛津大學校監　伊姆蘭汗有意角逐

「末代港督」彭定康（Chris Patten）即將卸任牛津大學校監一職，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）有意角逐。



《衛報》8月18日報道，牛津大學校友及職員會在10月投票選出新校監，提名期已在18日結束。伊姆蘭汗的顧問Syed Zulfi Bukhari表示，對方已經提交申請。

圖為巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2023年3月17日在拉合爾（Lahore）接受路透社訪問時的情形。（Reuters）

伊姆蘭汗在1970年代於牛津大學基布爾學院（Keble College）修讀政治、哲學和經濟，並為大學板球隊贏得多個獎項。他在1992年擔任巴基斯坦板球隊隊長，成功帶領球隊贏得板球世界盃。

現年71歲的伊姆蘭汗曾出任巴拉福特大學校監8年，並在2018年當選巴基斯坦總理，惟他在2022年國會通過對他的不信任動議下台，並因為貪污、洩露國家機密等罪名判監。

投票會在10月28日於網上舉行，除了伊姆蘭汗，其他被指有意參選的包括前外相夏偉林（William Hague）、前商務大臣文德森（Peter Mandelson）、牛津大學聖休學院（St Hugh's College）校長Elish Angiolini等。

現年80歲的「末代港督」彭定康擔任牛津大學校監超過20年，他表示會在2023/24年學年完結後退休。（資料圖片/盧翊銘攝）

牛津大學校監職位雖然屬非行政性質，但可以主持校長遴選委員會，亦參與籌款、顧問及監管等工作。