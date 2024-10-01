珠穆朗瑪峰持續「增高」　中英研究團隊解畫

喜馬拉雅山脈（Himalayas）的珠穆朗瑪峰（Mount Everest，簡稱珠峰）一直是不少攀山愛好者的終極挑戰目標，有研究報告指，珠峰的高度持續增加，意味為征服這座高山將再添難度。



《衛報》9月30日報道，一批來自中英兩國的學者在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊發表報告，指喜馬拉雅山在約5000萬年前印度板塊和歐亞板塊碰撞時產生，而這個過程仍在持續，即使山泥傾瀉及其他地質活動導致岩石流失，山峰繼續被推高。

研究團隊透過電腦模型，分析喜馬拉雅山脈河流的演變，結果認為阿龍河（Arun River）是導致山脈增高的原因。阿龍河從西藏流入尼泊爾，與另外兩條河流匯合成戈西河（Kosi River，又譯科西河），再到印度跟恆河匯合，而阿龍河流經的山脈非常陡峭，大量岩石和土壤亦被沖刷掉。

世界第一高峰聖母峰：珠穆朗瑪峰。（Canva）

他們指，現高8,849米的珠峰受到鄰近的河流侵蝕影響，將更多沉積物沖走，岩床遭侵蝕情況更趨嚴重，再跌落谷底。團隊認為，地殼「減磅」導致鄰近的土地上升，稱之為「均衡反彈」（isostatic rebound），估計珠峰每年推高0.16至0.53毫米，在過去8.9萬年「增高」15至50米，並會與附近的洛子峰（Lhotse）及馬卡魯峰（Makalu）一同「步步高陞」。

其中一位參與研究的學者，來自中國地質大學（北京）教授戴緊根（Dai Jingeni）稱，這次研究顯示，即使是全球最高的山峰都會受到持續的地質活動影響，在相對較短的地質時間尺度內顯著左右其高度。

他提到，珠峰的情況有點不規則，其山峰比喜馬拉亞山的其他山高大約250米。另外數據顯示，珠峰的長期和短期的升高率不一，因此懷疑是否有潛在機制的令珠峰更加異常地高。