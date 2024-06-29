珠穆朗瑪峰快變世界最高墳場　融雪後逾200屍曝日光下處理難度高

全球最高峰珠穆朗瑪峰（又稱聖母峰，Mount Everest）估計累計逾50噸垃圾與200多具遺體，如今隨着氣候變遷、冰雪融化變薄，也讓愈來愈多遺體暴露在外。



尼泊爾軍方2019年起對喜馬拉雅山脈進行年度清掃行動，今年已從聖母峰、努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）移除11噸垃圾、4具遺體與1具骸骨。帶領今年任務的少校卡爾基（Major Aditya Karki）說，「因為全球暖化的影響，隨着積雪減少，遺體和垃圾變得愈來愈明顯。」

世界第一高峰聖母峰：珠穆朗瑪峰。（Canva）

聖母峰海拔8849米，被譽為「世界屋脊」。（Canva）

法媒等外媒報道，1920年代人類開始攀登聖母峰以來，超過300人在山上遇難，光是今年登山季就有8人喪命，估計仍有200多具遺體未運下山。一些遺體留在原地，一些被雪覆蓋，一些掉入冰縫，還有一些因為色彩鮮艷的登山裝備，成為登頂途中的路標。

把遺體帶下山是一件嚴峻、危險的任務，每具遺體需要動員多達8名人員，而且費用往往高達數千美元。搜救人員必須花費數小時，持斧頭鑿開冰層，或者用沸水融化冰層。雪巴人Tshiring Jangbu直言，「這非常困難。把遺體弄出來是一回事，把他們帶下山又是另一大挑戰。」

儘管如此，卡爾基少校仍表示，救援任務是必要的，「我們必須盡可能把他們帶回來。如果我們繼續丟下他們，我們的山將會變成墳墓。」

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