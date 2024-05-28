珠穆朗瑪峰「塞車」山難死者增至5人　峰頂擠逼無立錐之地

珠穆朗瑪峰（簡稱珠峰）迎來登頂「窗口期」——此時天氣晴朗且風速較低，4月至5月被認為是春季登頂的最佳時機。尼泊爾官方證實至今已有5人死亡、3人失蹤，尼泊爾官員高塔姆（Khimlal Gautam）指登頂途中有出現「擠塞」情況，並預警遇難者人數可能還會上升。



高塔姆描述登山者競相登頂的情況，表示珠峰尼泊爾一側的希拉里台階（Hillary Step）變得十分擠塞，他還指一些登山者「沒有聽從避開人群的指示」，但他表示難以說明過度擠塞是否會危及登山者。

▼登山者在社交平台發布影片展示峰頂「塞人」情況：

五位遇難者年齡介乎於31歲至53歲之間，綜合美媒24日及此前報道其中三位遇難者國籍後，新增兩位蒙古國籍遇難者，分別為31歲的Purevsuren Lkhagvaja與53歲的Usukhjargal Tsedendamba，二人均在未有夏爾巴嚮導及氧氣補給的情況下登頂而不幸身亡。

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