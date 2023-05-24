征服世界最高峰28次　53歲尼泊爾男子再創紀錄獲封「聖母峰之男」

海拔標高8,848.86米的世界最高峰聖母峰（Mount Everest），是許多登山冒險家一輩子的夢想與目標，但尼泊爾當地、卻有人不僅將它當作職業生活，甚至晉升全球登頂紀錄之最，成為名符其實的「聖母峰之男」（Everest Man）。



《美聯社》報道，現年53歲的資深尼泊爾登山嚮導凱米瑞塔（Kami Rita Sherpa），23日完成他今年度第二次登頂聖母峰，同時也是他生涯第28次，正式超越同鄉對手的紀錄，成為全世界登頂聖母峰最多次的男人。

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有趣的是，這場最高峰紀錄的競爭，不只有凱米一人，還有另一位資深嚮導帕桑（Pasang Dawa Sherpa），不久前剛剛以生涯27回登頂躍居第一名，如今他和凱米都完成一年兩次登頂聖母峰，兩人之間的「競爭」、也吸引不少粉絲關注。

這兩位挑戰紀錄的高山嚮導，都來自尼泊爾雪巴族（Sherpa），其中暫時保有第一名的凱米，打從1980年代開始、一直是該紀錄的常勝軍。

擁有28年高山嚮導資歷的他，平均每年至少會攀登聖母峰一次。他出身當地雪巴嚮導家族，其父親是聖母峰第一批專業高山嚮導，兄弟與凱米隨後都投身相同職業。

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除了留下聖母峰紀錄，凱米28年職業生涯中，也陸續征服喜馬拉雅山脈多座8000公尺以上的山峰，像是世界第二高峰K2、卓奧友峰、馬納斯盧峰等，他也因此握有一項特殊紀錄：登頂最多座8000公尺高峰的人，目前一共有39次，其中前面提及的卓奧友峰（Cho Oyu）有8次、超高難度的K2喬戈里峰只有1次，這兩座山峰分別有海拔8201公尺和8611公尺。

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