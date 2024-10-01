美國港口工人啟動大罷工　全美一半海運中斷　白宮陷兩難

美國東岸及墨西哥灣港口工人10月1日開始罷工，是自1977年以來的首次大規模工業行動，工人不滿資方建議的加薪幅度。路透社指，此令全美約一半海運中斷，摩根大通（JP Morgan）分析師指，罷工將造成美國經濟每天50億美元（約390億港元）損失。



代表4.5萬名港口工人的國際碼頭工人協會工會（ILA）10月1日表示，自凌晨起關閉從緬因州（Maine）到德州（Texas）的所有港口，並拒絕代表資方的美國海運聯盟（USMX）9月30日提出的最終提議，批評該提議「遠低於其成員的要求」。

國際碼頭工人協會工會本來與美國海運聯盟正商討新的6年合約條款，談判截止日期為9月30日。美國海運聯盟在9月30日的聲明中表示，已提出把工資提高近50%，比先前的提議高。

工會領袖稱，「我們準備好戰鬥，無論需要多久…… 以獲得我們的工會成員應得的工資和在自動化議題上的保護。」

2024年10月1日，美國東岸港口工人展開罷工，不滿資方建議的加薪幅度（REUTERS）

路透社指，罷工阻礙從緬因州到德州數十個港口的食品和汽車運輸，分析師警告，這次罷工將給經濟造成巨大損失，威脅就業，並可能引發通脹。摩根大通（JP Morgan）分析師指，罷工將造成美國經濟每天50億美元（約390億港元）損失。

根據聯邦法例，總統可以基於國家安全理由，在勞資糾紛中引入80日的冷靜期。惟拜登（Joe Biden）29日表示，若代表資方的美國海運聯盟（US Maritime Alliance，USMX）沒有在10月1日舊合約到期前為工人提供一份新的僱傭合約，他將不會介入罷工。

白宮也陷入兩難，這場罷工將影響經濟，但在美國大選前，民主黨賀錦麗正與對手特朗普爭取民眾支持。白宮幕僚長津茨（Jeff Zients）呼籲美國海運聯盟盡快解決問題。