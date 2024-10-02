印度2男子為奪新款iPhone　涉誘殺送貨員棄屍河道

印度北方邦勒克瑙（Lucknow）9月23日發生一宗謀殺案，2名男子涉為得到一部價值15萬盧比（約1.39萬港元）的新款iPhone手機，透過網購貨到付款方式，誘騙送貨員上門，將其殺害後把手機佔為己有。警方最終透過死者手機的線索，成功將疑犯逮捕。



2024年9月10日，印度電子商務公司Flipkart的標誌出現在該公司位於印度Karnataka邦配送中心內的牆上。（Getty）

《印度時報》10月1日報道，疑犯Gajanan在印度電子商務公司Flipkart訂購一部iPhone後，選擇貨到付款。30歲送貨員薩胡（Bharat Sahu）於9月23日送貨到Gajanan家中，卻慘遭疑犯及其友人Akash勒死，屍體被裝進麻布袋後丟進英迪拉河（Indira Canal）。

由於薩胡遲遲沒有回家，其家屬9月25日向當地警方通報失蹤。警方在調閱薩胡的通話紀錄，找到Gajanan的電話號碼，並順籐摸瓜聯絡上Akash。

2023年9月22日，數部iPhone15手機（非涉事手機）在英國倫敦的蘋果公司零售店（Apple Store）展覽發售。（Getty）

報道稱，Akash已向警方承認罪行，但薩胡的遺體至今仍未尋獲，政府已派出當地救災部隊到棄屍河道中進行搜索。