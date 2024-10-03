美國中情局加大力度招募中國公民　各大社交平台「招兵」

美國中央情報局（CIA，又稱中情局）正加大招募中國公民擔任線人的力度，宣稱正利用中國民眾對官方日益增長的不滿情緒。



綜合彭博社（Bloomberg）和路透社（Reuters）報道，美國中央情報局星期三（10月2日）在Instagram、Facebook、LinkedIn、X（前稱Twitter）等多個社交媒體發布中文招募訊息，內容詳細介紹了申請人在其公開網站和暗網安全地與該局取得聯繫的方法。

其中在YouTube上傳的無聲簡體中文影片內，中情局建議申請人使用可信的加密虛擬專用網（VPN）或TOR（The Onion Router / 洋葱瀏覽器）網軟件通過其官方網站與中情局聯繫，並強調申請人的安全和福祉是其優先考量。

在招募過程中，中情局會要求申請人提供個人姓名、所在城市、職業和不包括個人身份訊息的聯繫方式，以及中情局可能感興趣的訊息，並提醒說不保證會有回覆，而且可能需要等待時間。

美國中央情報局副局長科恩（David Cohen）稱，掌握訊息渠道的人很多，他們都對中國政府感到不滿。出於各種不同的原因，這些人在內部的所見所聞讓他們從根本上不喜歡中國的走向。他們明白，有一條途徑可以通過與中情局合作來幫助中國。

科恩還提到，中情局正持續努力加大招募離開中國的中國公民，如效仿冷戰時期的方式，走訪各個美國駐外使館。

報道稱，美國一直難以深入了解中國政府的運作，且欠缺有關領導層核心圈的頂級情報。隨着中美之間在台海局勢和科技領域的競爭態勢升温，美國愈來愈需要了解中國領導層的決策過程。

美國中情局局長伯恩斯2024年3月11日在華盛頓出席參議院情報委員會聽證會（Reuters）

不過，中情局和其他美國情報機構在中國收集情報的能力正面臨一些挑戰。美國《紐約時報》2017年報道，北京近幾年來打擊了中央情報局在中國的間諜活動。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指責美國對中國發起「有組織和系統性」的虛假宣傳。他表示，任何試圖破壞中國人民與中國共產黨關係的企圖注定失敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

