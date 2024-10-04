厄瓜多爾6省2市進入緊急狀態　多地實施宵禁　總統：應對國內動盪

厄瓜多爾總統府10月3日發公報宣布，包括首都基多（Quito）在內的6個省和2個市因受嚴重的內部動盪和國內武裝衝突影響，將進入為期60天的緊急狀態。



新華社4日報道，公報解釋，總統諾沃亞（Daniel Noboa）的決定是為了允許武裝部隊和警察更好地捍衛國家主權和完整、保護人民安全並維護公共秩序。

實施緊急狀態的地區分別是，瓜亞斯省（Guayas）、Los Ríos省、Manabí省、奧雷亞納省（Orellana）、聖埃倫娜省（Santa Elena）、埃爾奧羅省（El Oro）、首都基多和Ponce Enríquez市 。

公報還提到，諾沃亞為應對有組織犯罪幫派活動引發的不安全和暴力問題，同時宣布在阿蘇艾省、瓜亞斯省、洛斯里奧斯省和奧雷亞納省下轄的20個地區實施宵禁，時間為晚上22時至翌日早上5時。

圖為 2024年1月11日，厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）正在發表在首都基多新建兩座高度戒備監獄的計劃。（Reuters）

報道稱，厄瓜多爾惡性犯罪頻繁，幫派暴力升級，政府2024年初已曾實施緊急狀態，其後於8月8日宣布全國20個地區實施宵禁。