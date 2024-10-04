加拿大發現英國探險隊受困北極求生黑暗一幕　專家：船員分食船長

英國探險家Sir John Franklin在1845年率領旗下二艘船隻探索西北航道，他們翌年均被冰封北極，探險以失敗告終，直至145年後才被人發掘。加拿大考古團隊2024年9月24日發布報告，指在其中一艘船隻的船長遺骨上發現肢解痕迹，推斷船員為求生存而分食船長屍體。



《Science Alert》10月1日報道，Fitzjames是Franklin所率領探險隊中，其中一艘船隻Erebus的船長，探險隊自1846年9月被困在北極冰原後，就與外界失聯。

研究團隊通過比對探險隊成員後代DNA，確定來自King William Island島的眾多遺骨中，其中有一部份來自Fitzjames。

研究人員採用的是在1993年在King William Island發現的人類下頜骨樣本，其中一具下頜骨來自James Fitzjames。（Journal of Archaeological Science）

1848年4月22日，探險隊被迫放棄兩艘被冰封的船隻，105名倖存船員Fitzjames帶領下，展開最後一段求生之旅，但他們最終仍無一生還。Fitzjames的下頜骨中有被肢解的痕迹，研究團隊推斷當時部份船員在極端情況下分割船長的屍體，並吃掉。

研究人員在James Fitzjames的下頜骨中發現有被肢解的痕迹（紅圈位置）。（Journal of Archaeological Science）

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）考古學專家Douglas Stenton認為，Fitzjames比其他船員先死亡，而這些船員「在探險隊最後絕望的日子裏，無論是軍銜還是地位都不再重要，他們只是為了活下去而掙扎。」

圖為船隻Erebus號的船長James Fitzjames在1845年5月拍攝的個人照片。（Journal of Archaeological Science）

這篇研究報告於2024年9月24日發布在《Journal of Archaeological Science: Reports》期刊上。