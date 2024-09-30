英國城鎮展示巨嬰公仔籲關注環保　網民震驚：娃鬼回魂

英國曼徹斯特（Manchester）附近城鎮羅奇代爾（Rochdale）9月24日展出一個8.5米高的嬰兒玩偶，主辦方旨在以此呼籲兒童關注環境保護議題。公仔造型卻引起人們不安，有網民形容像電影《娃鬼回魂》（Child's Play）中的玩偶Chucky，指它好似「來到北方了。」



2024年9月24日，英國曼徹斯特，圖為曼城附近城鎮羅奇代爾（Rochdale）展出的一個巨大玩偶。（羅奇代爾區議會）

英國廣播公司（BBC）25日引述當地市民的看法，有人受到驚嚇，指它「令人毛骨悚然」，並說「我見過的最醜的嬰兒」。這個玩偶的眼睛會時不時睜開，另有人說：「我心想『它閉着眼睛就很恐怖，更別說睜着眼睛了』。」

不同於驚悚電影中的Chucky，現實中的巨型玩偶被稱為Lilly，它能將活動中孩童談論保護環境等議題的話語錄下來，並在10月24日舉辦的戶外環境藝術節中播出。

這個活動由英國Arts Council England與基金會Garfield Weston Foundation共同舉辦，是組成Wild Wanders活動的其中一部份。