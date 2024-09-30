英國城鎮展示巨嬰公仔籲關注環保 網民震驚：娃鬼回魂
撰文：官祿倡
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英國曼徹斯特（Manchester）附近城鎮羅奇代爾（Rochdale）9月24日展出一個8.5米高的嬰兒玩偶，主辦方旨在以此呼籲兒童關注環境保護議題。公仔造型卻引起人們不安，有網民形容像電影《娃鬼回魂》（Child's Play）中的玩偶Chucky，指它好似「來到北方了。」
英國廣播公司（BBC）25日引述當地市民的看法，有人受到驚嚇，指它「令人毛骨悚然」，並說「我見過的最醜的嬰兒」。這個玩偶的眼睛會時不時睜開，另有人說：「我心想『它閉着眼睛就很恐怖，更別說睜着眼睛了』。」
不同於驚悚電影中的Chucky，現實中的巨型玩偶被稱為Lilly，它能將活動中孩童談論保護環境等議題的話語錄下來，並在10月24日舉辦的戶外環境藝術節中播出。
這個活動由英國Arts Council England與基金會Garfield Weston Foundation共同舉辦，是組成Wild Wanders活動的其中一部份。
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