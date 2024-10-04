伊拉克雅茲迪教派女子遭ISIS綁架多年　獲多國協調行動救出

10多年前在伊拉克被極端組織ISIS綁架的一名21歲女子，在美國牽頭、約旦和伊拉克政府參與的一次行動中獲救。



獲救的女子來自伊拉克古老的雅茲迪教派（Yazidis），這個少數教派主要分佈在伊拉克和敘利亞。

2014年ISIS發動戰爭導致5000多名雅茲迪教派成員被殺，另有數千人被綁架。聯合國稱此襲擊構成種族滅絕。

這名女子的身份確認為Fawzia Sido，被擄走時年僅11歲。

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伊拉克外交部長辦公廳主任Silwan Sinjaree告訴路透社，經過四個多月的努力，終於在本周從加沙地帶救出她。由於加沙地帶局勢緊張，之前多次營救行動均告失敗。

路透社無法直接與Fawzia Sido取得聯繫，伊拉克官員說，她與家人在伊拉克北部團聚後正在休息。

知情人士透露，伊拉克官員多個月來一直與她保持聯繫，並把她的訊息傳給美國官員，美國在以色列的幫助下安排她離開加沙地帶。伊拉克和以色列並沒有外交關係。

以色列軍方說，以軍與美國駐耶路撒冷大使館以及其他國際行動者協調營救了Fawzia Sido。

以色列軍方在一份聲明中指出，Fawzia Sido的挾持者已在加沙戰爭中死亡，據推測是死於以色列的襲擊。Fawzia Sido過後逃跑並躲在加沙地帶的一個藏身處。

聲明說：「這是一個由以色列、美國和其他國際力量協調的複雜營救行動，她在最近一次的秘密行動中通過凱雷姆沙洛姆邊境口岸（Kerem Shalom Crossing）獲救。」

凱雷姆沙洛姆邊境口岸位於以色列和埃及拉法市之間。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

