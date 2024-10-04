搖滾巨星撐賀錦麗　形容特朗普「最危險總統候選人」

路透社10月3日報道，美國搖滾巨星Bruce Springsteen支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），成為最新一位支持這位美國副總統對抗共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名人。



Bruce Springsteen來自新澤西，綽號「The Boss」，曾演唱過Born in the U.S.A.和Born to Run等熱銷金曲；他亦曾獲 20 項格林美獎和1項奧斯卡獎，並於1999年入選搖滾名人堂。

「特朗普是我一生中見過最危險的總統候選人。」他日前於社交平台Instagram發文稱：「另一方面，賀錦麗和沃爾茲（Tim Walz）致力於實現這個國家的願景，即尊重並包容所有人，無論階級、宗教、種族、政治觀點或性別認同如何。」

2024年9月25日，美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州的匹茲堡經濟俱樂部（The Economic Club of Pittsburgh）舉行的競選活動上準備發表演講。（Reuters）

現年75歲的Bruce Springsteen，一直以來都直言不諱地支持民主黨，包括支持奧巴馬（Barack Obama）參選，並在2016 年大選中支持當時的民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）。

早前，賀錦麗已獲得一些荷里活明星和名人支持，包括傳奇女星梅麗史翠普（Meryl Streep）、喜劇演員基斯洛克（Chris Rock）及前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等支持。流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月也表態支持她。

圖為2016年10月9日，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）出席密蘇里州的答問大會。（Reuters）

許多荷里活演員、製片人和電影製作人表示，他們將土生土長的加州人賀錦麗視為家鄉候選人，與特朗普競爭。民調顯示這場競選勢均力敵。

不過，在民主黨圈子中有聲音憂慮，過多名人支持者可能會引發強烈反對。其中有人指出，2016 年希拉里塑造了一個精英主義的形象，也有一大批明星為她造勢，結果大選卻輸給特朗普。