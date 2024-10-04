澳洲悉尼100元曲奇引爭議　網民為何一面倒狠批？

英國廣播公司（BBC）10月3日報道，澳洲悉尼邦迪（Bondi）一家售賣曲奇的新晉快閃店Crumbl Cookie Sydney近日吸引了大批食客和TikTok網紅排隊，卻被爆出虛假宣傳及提供過期食物的爭議，惹怒了不少當地的消費者。



Crumbl Cookie是一家總部在美國的連鎖烘焙店，原本只在美國本土和加拿大銷售，並擁有許多知名粉絲，積累了大批狂熱的追隨者。今次引來大排長龍的曲奇，以每塊17.5澳元（94港元）的價格出售，網紅和消費者排隊一個鐘才買到。

美國Crumbl創辦人在社群媒體上澄清，表示澳洲快閃店與他的公司無關。(Crumbl Cookie)

但當食客們終於可以享用這些曲奇時，卻發現所吃的曲奇感覺不新鮮，好像已過期數天，部份更變成碎塊。後來更爆出這些曲奇是由一些非Crumbl員工用行李箱從夏威夷帶回來並出售的，放在機艙內就已變形的，令許多顧客勃然大怒。

澳洲顧客在烘焙店門前排長龍。（網上圖片）

一位網紅評價道：「這就像一個騙局，實際上非常糟糕……曲奇的質地也很奇怪。」另一位女士在影片中嚴厲批評：「我花了 150 澳元（約796港元）買了 10 塊曲奇。」

美國Crumbl創辦人其後迅速在社群媒體上澄清，表示這間澳洲快閃店與他的公司無關。

自稱是Crumbl Cookie澳洲快閃店的曲奇店產品價格高昂。（網上圖片）

不過，或許最令這批曲奇「苦主」生氣的是，快閃店發聲明表示，「我們對曲奇沒有達到期望表示歉意。但歸根結底，它們只是餅乾。」