TikTok潮流興「食泥」 網紅：可養顏美容清腸減肥 專家唔睇好
撰文：ETtoday
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TikTok最近興起一股「食泥」風潮，部分愛美人士宣稱，此舉不僅能夠養顏美容，甚至有益健康。
其中，自稱生育達人的女網友艾德勒（Stephanie Adler）不僅大力讚揚食泥好處，更直言「沒人能阻止我吃」。
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綜合外媒報道，這群倡導「食泥」的人被稱為「crunchers」，他們宣稱因為土壤富含礦物質，所以吃下去能夠改善腸胃健康、減少皺紋、改善膚質，甚至有助於減肥。
艾德勒就在TikTok影片中宣稱：
我愛食泥，我可以整天只吃這個，甚至不吃食物。
儘管大部分人質疑食泥的好處，但2019年一份研究報告指出，「土壤有助於人類腸道的微生物群」，減少對於牲畜或乳製品的需求，進而改善消化系統，史前人類也會食泥補充營養。
如今，就連亞馬遜等電商平台也能夠買到可食用土，從粉末狀到黏土狀都有，有些甚至大膽標榜健康功效。
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不過，想要食泥也可能是一種被稱為「異食癖」（pica）的飲食失調，也就是強迫性食用不可食用的物質。
腸道專家珍達（Dimple Jangda）呼籲謹慎行事，因為食泥可能不太安全：
考慮到我們的土地已經受到嚴重污染……可能會有病原體和重金屬，影響肝臟與腎臟。
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