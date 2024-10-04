颶風海倫妮蹂躪美國　網紅風暴中直播露營呃Like遭批「傻的嗎？」

美國佛羅里達州一名網友疑似為了追求點閱率，竟選擇在颶風侵襲當地時外出露營直播拍片。



影片在社群媒體上瘋傳，他魯莽的行為引發網友批評，認為這是不良示範。

美國直播主麥克疑為追求點閱率在颶風海倫妮吹襲下外出露營。（X@FearedBuck）

說要死得轟烈 最後卻狂叫救命 點圖放大看看直播影片截圖：

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，26歲的男網友麥克（@MikeSmallsJr）經營社群平台，為了追求點閱率，選擇在颶風「海倫妮」（Helene）來襲時，在室外搭帳篷，好捕捉自己身陷強烈風暴的畫面。

這部影片一開始上傳到影片平台Kick，但現在則在X（前Twitter）上瘋傳。

麥克接受採訪時表示，他知道自己的行為會讓人覺得「震驚、有趣、愚蠢、甚至厭惡」，但卻依然選擇為了點閱率進行挑戰。

他經常做一些令人匪夷所思的行動，像是在麥當勞或大學校園惡作劇，但這次的颶風中露營引發更強烈的批評聲浪。而這次露營風暴行為，更是讓他被許多人戲稱為「達爾文獎」候選人。

海倫妮颶風已造成美國至少180多人死亡，成為過去55年來襲擊美國本土的第二大致命颶風，僅次於2005年的卡特里娜颶風。（路透社）

點圖放大看看海倫妮颶風美國災情：

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麥克在影片中不顧劇烈風勢，在室外搭帳篷，當時他身處的佛州部分地區風速甚至高達每小時130英里（約209公里，即17級風）。

他在影片中對著鏡頭說：

我要轟轟烈烈地離開這個世界。

但在影片後面他就因水位上升身陷危險之中，忍不住大喊求救。

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霍士電視台（FOX）一名氣象記者27日在亞特蘭大報道即時災情時，驚見一名女子受困車內，緊急中斷直播現場，義無反顧涉水救出差點滅頂的女子。（youtube@WSAV3）

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這段影片在社群媒體上引起廣泛討論，許多網友批評這是「佛羅里達州特有的愚蠢行為」，其中一名網友在X上留言，現在的人為了流量什麼都做得出來，另一名網友則說：

這個世代的人，為了點擊率連命都不要了。

有人驚訝麥克竟然在那樣的風雨中還能活下來，忍不住說就算要賺錢也得先保命，更有網友揶揄他是物競天擇的「達爾文獎」最佳代表。

海倫妮颶風已造成美國至少180多人死亡，成為過去55年來襲擊美國本土的第二大致命颶風，僅次於2005年的卡特里娜颶風。

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