美國女教師接兒子出獄 回家慘遭對方「take野」亂刀斬殺
撰文：TVBS新聞網
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美國近期發生一宗恐怖命案，49歲女師盧比奧（Teresa DeJesus Cruz Rubio）在生日前夕遭25兒子岡薩雷斯（Alejandro David Gonzalez）斬首殺害、死狀悽慘陳屍家中。
直到親友遲遲不見其現身生日派對，登門拜訪才驚覺她已遇害。
緊急報案後，警方於事發隔天將岡薩雷斯逮捕歸案，依法將其羈押、保釋金為100萬美元（約777萬港元）。
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綜合《紐約郵報》（NY Post》等外媒報道，事件發生在當地時間9月27日晚間，位於美國的亞利桑那州。
28日即將度過50歲生日的盧比奧，因遲遲未現身家人舉辦的生日派對，在鎖匠協助下破門後才發現，盧比奧不僅慘死家中還身首異處。
目睹血案的親友趕忙報案，警方也在到場後發現，家中客廳、廚房以及浴室等處都濺滿血跡，盧比奧的屍體被用地毯蓋住，遭砍下的頭部則是擺放在一旁。
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另外警方也發現盧比奧胸部、腹部、手臂有多處刀傷，生前疑似遭亂刀斬殺。
根據線索，警方於28日將盧比奧「剛出獄的兒子」逮捕歸案，面對詢問，25歲的岡薩雷斯坦承犯行，表示自己當時和一名友人正在吸食冰毒，是對方先刺傷母親、並告訴他「她（母親）不會有任何感覺」、「可以用刀捅她」，他才接手斬首。
值得一提的是，岡薩雷斯弒母前才因竊盜罪入獄24小時，更是盧比奧親自接她回家，如今再犯下血案，已被警方羈押。
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