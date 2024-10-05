拜登稱以色列未決定如何報復伊朗襲擊　促考慮攻擊油田以外方案

美國總統拜登（Joe Biden）10月4日表示，他認為以色列仍未決定如何回應伊朗1日發動的大規模導彈攻擊，促以方考慮襲擊油田以外的報復方案。他又指自己不知道以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）拖延達成和平協議，是否為影響11月美國大選的結果。



圖為2023年10月18日，以色列特拉維夫，美國總統拜登（Joe Biden）訪問以色列並擁抱以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。

路透社4日報道，拜登上任以來首次出席白宮每日簡報會，他向記者表示：「如果我處於他們（以色列）的立場，我會考慮襲擊油田之外的其他選擇。」

有記者其後向問道內塔尼亞胡是否為影響美國大選而推遲同意加沙停火協議，拜登先表示自己不知道，並強調他對以色列的幫助比過去哪屆政府都要多，他說：「我認為（內塔尼亞胡）應該記住這一點。」

2024年10月4日，美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來首次出席白宮每日簡報會，並發表講話。（Reuters）

拜登3日曾公開表示，美國正在探討以色列攻擊伊朗石油設施的可能性，相關言論隨即引發外界對中東局勢的憂慮，刺激油價飆升。他同日稍晚稱，不會公開討論美方會否勸阻以軍攻擊伊朗的石油設施。