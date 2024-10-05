泰國獨居重病女子欠繳269元電費　遭斷電後亡　內政部下令徹查

泰國那空拍儂府（Nakhon Phanom）一名68歲的重病婦女Nang Kian因欠繳1,154泰銖（約269港元）電費10月1日被斷電，並於同日不幸去世。死者家屬將責任歸咎於省電力局（PEA），堅稱其斷電行為，導致死者的氧氣機無法運行。內政部長Anutin Charnvirakul表示，已下令電力局向他提交詳細報告。



泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）10月3日報道，Nang Kian的家屬表示，她沒有孩子，長期獨居、臥床不起，而她的丈夫大約10年前已去世。

家屬和當地衛生官員2日稱，Nang Kian最近出現肌肉無力的症狀，並且開始全天候依賴氧氣機和吸痰機維生。

2023 年 7 月 13 日，泰國曼谷，在國會開始選出新總理前，泰國國旗在外飄揚。（Getty）

省電力局的一間供電承包商1日早上以欠繳電費為由，切斷Nang Kian家的電源。家屬繳交逾期電費後，承包商已重新恢復供電。

然而Nang Kian卻於同日晚上去世，家屬認為停電導致她的病情惡化，最終導致其死亡。

省電力局3日在Facebook上發文稱，依賴醫療設備的病人進行特別登記後，能獲得安全的電力供應，除非付款逾期超過3個月。PEA當地負責人稱，涉事病人沒有進行安全供電登記。

負責人表示，由於Nang Kian並非在停電期間死亡，因此該家庭沒有資格獲得省電力局的賠償，但他會嘗試制定可選的補償方案。

負責人補充，他和省電力局已向家屬捐贈約10,000泰銖，PEA分支機構將支付死者葬禮的費用。