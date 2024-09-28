亞裔網紅拍片暗示「打羽毛球」　澳洲五金行內挑逗男途人遭封殺

一名20歲亞裔林姓網紅、辛西婭（Cynthia Lin）旅居澳洲，近期在IG及TikTok等社交平台，上傳有關在當地五金行等商場，說些性暗示言語挑逗中年男客的內容。五金行業者於9月27日聲明，已經禁止林女出現在店內。



旅居澳洲的亞裔網紅Cynthia Lin：（按圖了解）



20歲亞裔女拍抖音逗男客，五金行下令封殺。（Instagram / @cynthia.here1）

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林女近期在澳洲大型五金商場「Bunnings」，拍攝社群影音內容，她會搭訕店內的中年男客，基本上都是些語帶雙關的性暗示鹹濕話。而這些直式影音在TikTok或IG，都有不少的瀏覽次數。

「Bunnings」向《澳洲新聞網》（news.com.au）聲明，有注意到創作者在未經許可情況於店內拍攝之情況；誠如大多業者一樣，通常都希望拍攝前互相溝通，如有客人及店員被騷擾，當班店長得禁止他們進入。

據報，「Bunnings」已經下令不得讓林女進入店內。而林女也上傳一段影片證實，日前被「Bunnings」的店員「護送」，把她從店內請出去。

據查，林女的TikTok帳號為「wholesomelyhakka」，直譯即「健康地客家」；但在OnlyFans平台上，她自我介紹為「Cute japanese girl（可愛日本妹）」。

大多情況林女以「Hakka」自稱，其餘資訊不詳，只能觀察到在「Bunnings」祭逐客令之前，她也常出沒在宜家（IKEA）或一些當地大型量販店，顯然是未經同意利用免費場地拍片，但不知何故，似乎特別鍾愛「Bunnings」。

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