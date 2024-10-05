阿根廷總統米萊聯合國演講　外媒曝：涉抄襲美劇《白宮群英》

阿根廷總統米萊（Javier Milei）9月24日在聯合國大會上發表的談話，被發現有部份內容竟然疑似抄襲美劇《白宮群英》（The West Wing），引起爭議。



英國《衛報》4日報道，一名阿根廷記者帕尼（Carlos Pagni）發現米萊24日在聯合國大會發表演的演講中，內容及用詞涉嫌抄襲美劇《白宮群英》主角馬田辛（Martin Sheen）飾演的美國總統巴特勒（Josiah Bartlet）對其助手所說的話。

米萊在聯合國大會表示：「我們相信所有人都有言論自由；我們相信所有人都有信仰自由.。」馬丁辛的台詞是「我們支持各地的言論自由。我們支持到處崇拜的自由。我們支持每個人的學習自由。」

2024年9月15日，在美國加州洛杉磯舉行的第76屆艾美獎頒獎典禮上，馬田辛（Martin Sheen）及一眾演員在舞台上向《白宮群英》（The West Wing）致敬。（Reuters）

米萊續稱：「因為在這個時代，一個國家發生的事情很快就會影響其他國家。我們相信每個人都應該生活在沒有暴政和壓迫的環境中，無論是政治壓迫、經濟奴役還是宗教狂熱。這基本理念不能只停留在口頭上；它必須得到事實、外交、經濟和物質上的支持。」

馬田辛在劇中說：「因為在我們這個時代.......你國家發生的事情很大程度上是我的事。我們主張任何地方都應擺脫暴政，無論是政治壓迫、經濟奴役還是宗教狂熱。這個最基本的想法不能只靠單純的支持來實現，必須用我們的實力來應對，包括外交、經濟和物質。」

2024年9月28日，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），阿根廷總統米萊（Javier Milei）在集會上做手勢。（Reuters）

《衛報》稱，不少政治評論家發現諷刺的是，米萊作為一名右翼政治家，卻抄襲一名以進步主義聞名的虛構美國民主黨總統。

不過報道指，《白宮群英》是各派政治人士尋求演說靈感的常見「參考來源」，英國前首相文翠珊（Theresa May）2017年也面臨類似指控，但保守黨政府當時否認指控，並否認《白宮群英》是文翠珊最喜歡的美國電視劇之一。