美國黑熊疑企圖食棄置路邊班戟　遭汽車撞死

美國田納西州（Tennessee）日前發生一宗黑熊遭汽車撞死事件，動物救援組織指，黑熊當時嘗試吃放在路邊的班戟而遭橫禍。



天空新聞（Sky News）10月5日報道，事發於田納西州城鎮Townsend附近，當地動物救援組織Appalachian Bear Rescue（ABR）表示， 一隻成年雄性黑熊10月1日被發現死於在321號公路。

ABR人員和警方到場調查時，發現黑熊遺體旁邊有一碟遭棄置的班戟。他們估計黑熊在食慾之秋時期，覺得班戟是一份高卡路里的食物，於是企圖橫越繁忙的公路「搵食」，卻令牠走上不歸路。

ABR呼籲駕駛者和行山人士經過黑熊棲身的地方時，應妥善棄置垃圾，指在野外隨處亂拋食物和垃圾對黑熊和其他野生動物構成危險。

美國國家公園管理局（NPS）的網站指，事發現場位於大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）附近，當地是全國其中一個最大型的保護區，估計有大約1900隻黑熊棲息。

NPS亦警告遊客不應將人類的食物棄置公園內或餵黑熊，稱此舉可能改善動物的行為，對公眾構成威脅，亦令牠們易受汽車及偷獵者的傷害。