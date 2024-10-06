歌手Diddy爆性醜聞被捕　昔與Justin Bieber訪談片熱傳　促別爆料

美國知名饒舌歌手Diddy（原名Sean Combs，又名吹牛老爹、P.Diddy）爆出性販賣醜聞被捕，也遭多人指控性侵，事件牽連眾多曾與他相熟的藝人，更有美媒指受害人包括一線明星。在此背景下，一段歌手Justin Bieber少年時代與Diddy一同受訪的片段再度熱傳，Diddy在片內曾要求Justin Bieber別把兩人相處時的事情說出來，對話如今引發熱議。



Justin Bieber 2022年8月在社交網站上傳演出的照片（IG@justinbieber）

在Diddy爆出醜聞後，多段Justin Bieber與Diddy昔日相處的片段引起網民關注，包括2011年他與Diddy一同接受美國名主持人Jimmy Kimmel訪問。

當時Justin Bieber僅16歲，他談到Diddy答應送他一輛林寶堅尼（Lamborghini）跑車，當主持人問何時會收到時，Diddy稱「一、兩天，他（Justin Bieber）也可以進入屋內。」

2011年，Justin Bieber（右）與Diddy（左）一同接受美國名主持人Jimmy Kimmel（不在圖內）訪問（影片截圖）

他要求Justin Bieber別爆料，「他（Justin Bieber）知道不應該在電視台上談論他和Puff大哥（即指Diddy自己，他外號Puff Daddy）所做的事情。不用人人都知道一切事情。」

主持人之後問到兩人的相處時，Diddy則指「他（Justin Bieber）是我們絕對會擁抱的人，我們想保護他，因為除了他的才華外，他真是一個很好的人。」

圖為2022年3月27日，饒舌天王Diddy抵達洛杉磯奧斯卡頒獎禮會場。（Reuters）

Justin Bieber過去曾與Diddy相熟，兩人另一舊日片段也在網上流傳，當時Justin Bieber僅15歲，Diddy在片內說道「他會和Diddy一起度過48個小時，我們在哪裏閒逛、做什麼，我們不能透露…… 但這絕對是一個15歲孩子的夢想。」

Diddy於9月遭起訴多項聯邦控罪，根據起訴書，他掌管性犯罪集團，多年來脅迫及虐待女性與身邊人士，最高或面臨終身監禁，他否認控罪。

代表受害人的律師10月1日指，多達120人指控Diddy性侵害，其中25人為兒童，年紀最輕者為一名9歲男童。律師指9歲男童在唱片工作室試鏡後遭到性虐待（sexual abuse）。

2023年5月20日，法國康城（又譯戛納，Cannes），里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）出席「康城電影節」。（Getty）

這次風波同樣累及眾多曾參加Diddy所舉辦派對的荷里活明星，如里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、艾斯頓古查（Ashton Kutcher）、前女友Jennifer Lopez（JLo）、歌手Jay-Z與Beyoncé夫婦等，他們備受批評，並遭質疑與Diddy的關係有多密切。

著有王室書籍的美國作家安德森（Christopher Andersen）爆料指，Diddy也曾邀威廉王子、哈里王子參加狂野派對，幸在王室幕僚阻攔下未有成事。

美媒：男星憂片段流出

美媒更傳出案中受害人包括一線紅星，《紐約郵報》10月4日引述消息人士指，有一線男明星擔心與Diddy的性行為片段流出，消息人士稱「他感覺自己幾年前就曾受傷害，現在又再次成為受害者。」