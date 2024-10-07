團隊內部關係緊張？　英國首相施紀賢幕僚長辭職

英國首相施紀賢（Keir Starmer）的幕僚長格雷（Sue Gray）星期天（10月6日）辭職。此前有傳言稱，施紀賢的顧問團隊內部關係緊張。



路透社報道，格雷曾是一名高級公務員。上個月，她的薪酬被泄露給媒體，一些官員將施紀賢在唐寧街的艱難開局歸咎於她。

格雷在一份聲明中說：「最近幾周，我清楚地認識到，圍繞我職位的激烈評論可能會分散政府至關重要的改革工作的注意力。」

格雷2024年9月25日在紐約出席聯合國大會會議（Leon Neal/Pool via REUTERS）

施紀賢在7月帶領工黨取得了壓倒性勝利。但他任職期間，他和其他工黨政客因收取許多富有捐助者的免費禮物而受到批評。施紀賢的辦公室上周說，他已經償還了價值數千英鎊的禮物。

首相辦公室說，格雷將擔任施紀賢地區和國家特使的新職位。據稱，曾擔任首相首席顧問的麥克斯威尼將接任她的職位。

施紀賢還宣布他的顧問團隊成立了一個新的戰略溝通團隊，由前英國報紙高級記者萊昂斯領導。

2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

施紀賢和他的財政部長李韻晴（Rachel Reeves）將於10月30日在預算聲明中宣布第一份稅收和支出計劃。

保守黨說，施紀賢政府首先因為免費贈品受到批評，然後因為格雷辭職而陷入混亂。發言人說：「格雷被請來為政府提供計劃，但我們在這段時間看到的只是一個自私自利的政府。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

