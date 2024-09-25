施紀賢工黨大會講話　促緩和中東局勢　口誤「歸還香腸」惹熱議

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月24日在工黨大會上發表演說談到中東衝突持續升溫，呼籲黎巴嫩和以色列保持克制並緩和緊張局勢。不過，外媒的重點卻放在他談及以色列人質時，把歸還「人質」（Hostage）誤說成「香腸」（Sausage）。



2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

路透社和英國《衛報》24日報道，施紀賢在利物浦舉行的工黨會議上發表講話時表示，他再次呼籲以色列和黎巴嫩之間的邊境保持克制並緩和緊張局勢，並敦促各方從「懸崖邊緣」後退。

施紀賢其後談及以色列與哈馬斯的衝突，卻發生嚴重口誤。他當時稱：「我再次呼籲立即在加沙實施停火，歸還香腸……人質(the return of the sausages...the hostages)，並重申支持兩國方案，即承認巴勒斯坦和一個安全穩定的以色列」。

英國保守黨轉載並編輯施紀賢口誤的片斷：

衛報稱，施紀賢雖迅速從口誤當中回復狀態，並順利繼續演講，但失誤隨即在網絡上廣傳。

2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

在施紀賢談及支持兒童議題之際，有挺巴勒斯坦示威者短暫打斷他的講話，並在會場大喊「這包括加沙的孩子嗎？」。施紀賢其後開玩笑回應道：「這人顯然獲得2019年會議的通行證。」