施紀賢工黨大會講話 促緩和中東局勢 口誤「歸還香腸」惹熱議
撰文：劉耀洋
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英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月24日在工黨大會上發表演說談到中東衝突持續升溫，呼籲黎巴嫩和以色列保持克制並緩和緊張局勢。不過，外媒的重點卻放在他談及以色列人質時，把歸還「人質」（Hostage）誤說成「香腸」（Sausage）。
路透社和英國《衛報》24日報道，施紀賢在利物浦舉行的工黨會議上發表講話時表示，他再次呼籲以色列和黎巴嫩之間的邊境保持克制並緩和緊張局勢，並敦促各方從「懸崖邊緣」後退。
施紀賢其後談及以色列與哈馬斯的衝突，卻發生嚴重口誤。他當時稱：「我再次呼籲立即在加沙實施停火，歸還香腸……人質(the return of the sausages...the hostages)，並重申支持兩國方案，即承認巴勒斯坦和一個安全穩定的以色列」。
英國保守黨轉載並編輯施紀賢口誤的片斷：
衛報稱，施紀賢雖迅速從口誤當中回復狀態，並順利繼續演講，但失誤隨即在網絡上廣傳。
在施紀賢談及支持兒童議題之際，有挺巴勒斯坦示威者短暫打斷他的講話，並在會場大喊「這包括加沙的孩子嗎？」。施紀賢其後開玩笑回應道：「這人顯然獲得2019年會議的通行證。」
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