以巴戰事一周年前夕　全球主要城市示威促對加沙及黎巴嫩停火

以巴新一輪衝突爆發將滿一周年，全球多個主要城市10月6日均有示威活動，從印尼首都雅加達到土耳其伊斯坦堡，再到摩洛哥首都拉巴特（Rabat）。



10月6日早上，全球穆斯林人口最多的國家印尼，其首都雅加達約有1,000名親巴勒斯坦民眾，在美國大使館附近示威，要求美國停止向以色列提供武器。

在澳洲悉尼，數千名親巴勒斯坦抗議者集會，人們高喊口號，並揮舞黎巴嫩和巴勒斯坦旗幟。不過，當中一名男子因揮舞一面畫有納粹黨徽的旗幟而被捕。

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在摩洛哥拉巴特，數千人遊行呼籲求摩洛哥與以色列斷交，並要求以色列停止攻擊加沙和黎巴嫩。這是以巴戰爭爆發以來，該國最大規模抗議活動之一

西班牙巴塞隆拿、意大利羅馬、菲律賓馬尼拉、南非開普敦，和美國的紐約市、華府白宮附近等，均有示威活動。

而英國倫敦市中心除有親巴勒斯坦民眾遊行示威，也有紀念以色列死難者的集會。