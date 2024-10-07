遊泰國注意｜政府籲提防「生豬肉」　鏈球菌個案12死149聽力受損

泰媒10月6日報道，泰國疾病防治廳（DDC）表示東北部4府出現12宗與豬鏈球菌（Streptococcus suis）感染有關的死亡個案，並有149宗聽力受損案例，呼籲公眾提防，例如別吃生豬肉、不要徒手接觸生豬肉和血等。



《曼谷郵報》引述疾病防治廳官員報道，在1月7日至9月3日期間，東北部4府呵叻（Nakhon Ratchasima）、武里南（Buri Ram）、素林（Surin）和猜也奔（Chaiyaphum）共報告12宗相關死亡個案與149宗因豬鏈球菌引起的聽力受損病例，其中呵叻府個案最多，佔89宗，包括6宗死亡個案。

官員指，大部份個案的患者是65歲或以上長者。

官員稱，人類有可能透過食用或接觸生豬肉、豬血和內臟感染豬鏈球菌，也有可能透過開放式傷口、刮痕或眼結膜進入。

圖為2023年7月在曼谷飄揚的泰國國旗（Getty）

疾病防治廳建議民眾只從可靠來源購買豬肉，並食用煮熟的豬肉、內臟和血，也應使用單獨的器具來裝載熟豬肉和生豬肉，別徒手接觸生豬肉和血。

官員又指「如果有傷口，必須蓋緊傷口，每次接觸豬肉後都要洗手。」

根據香港衞生防護中心網站，豬鏈球菌感染最常引致腦膜炎，病徵包括發燒、頭痛和嘔吐，亦可引致皮下出血。少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。常見的併發症是失聰，而且大多是永久性的。

香港衞生防護中心呼籲公眾預防豬鏈球菌感染的單張（香港衞生防護中心網站）

網站稱，人類感染豬鏈球菌個案主要發生於成年人，它是通過直接接觸而傳播，細菌通常是當處理受感染豬隻或其他動物、生的豬肉或其他豬產品時，經破損的皮膚傷口進入人體。但也有可能經進食或通過黏膜而傳播。

高危人士包括飼養豬隻人士、屠房工作人員、負責處理和運送肉類的人士、售賣鮮肉人士和廚師。另外免疫力較弱的人士包括已切除脾臟者、糖尿病患者、癌症患者、酗酒者等都會有較大機會受到感染。