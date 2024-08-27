日本旅遊注意｜食人菌病例升至逾1300感染250死 這3地個案最多
撰文：成依華
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在日本，由有「食人菌」之稱的溶血性鏈球菌引起、死亡率約30%的爆發溶血性鏈球菌感染（STSS）病人數量正在增加，特別是在城市地區如東京都、大阪府，日本傳媒8月26日報道，自年初至今全國報告病例達1333宗，為歷來最高數字，至少250人死亡，遠多於2023年的160多人。
截至8月11日，東京都達184宗病例，神奈川縣91宗，截至8月18日，大阪府也有76宗。
引發STSS個案的鏈球菌可分為A、B、G型，根據日本國家傳染病研究所指，在今年個案中，感染「爆發A型溶血性鏈球菌」的比例超過六成，比例高於往年的三至五成，截至6月16日，感染爆發A型溶血性鏈球菌的656人中，有288人是透過傷口感染，為最常見感染途徑，59人透過飛沫傳染。
日本厚生勞動省表示，並沒有有效的疫苗，敦促民眾洗手、清潔傷口、戴口罩，以防止疾病傳播。
日本駐華大使館網站6月指出，溶血性鏈球菌（簡稱溶鏈菌）一般是引起急性咽炎等的細菌，但罕見引起嚴重症狀的情況，被稱為爆發溶血性鏈球菌感染（STSS）。
2023年日本全國申報數目為941宗STSS個案，超過昔日統計以來最多的2019年。在2024年，截至6月2日的申報數目為977宗，超越2023全年。
網站指，患者數目增加的理由尚未明確，但除了逐年增加傾向外，新冠疫情的應對措施放寬後，在各種各樣呼吸道感染症頻發下，溶鏈菌咽炎病人數目增加被認為是可能原因之一。
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