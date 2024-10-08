以哈衝突1週年｜哈馬斯前領袖：組織會浴火重生

哈馬斯前總領導人馬沙爾（Khaled Meshaal）說，雖然哈馬斯在與以色列的戰爭中損失慘重，但哈馬斯一定會「像鳳凰一樣」浴火重生，並繼續招募戰士和製造武器。



現為駐多哈哈馬斯僑民辦公室負責人的馬沙爾在以哈衝突一周年之際接受路透社專訪，他指哈馬斯和以色列的衝突是一個跨越76年的更廣泛敘事的一部分，可以追溯到巴勒斯坦人所說的「大逃亡」或「納克巴」（阿拉伯語Nakba，意指災難）。

巴勒斯坦人大逃亡發生在1948年巴勒斯坦戰爭期間，當時數以十萬計的巴勒斯人流離失所。

為哈馬斯總領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）手下高級成員的馬沙爾說：「巴勒斯坦歷史由多個周期組成，我們經歷過失去烈士和部分軍事能力的階段，但感謝真主，巴勒斯坦精神就像鳳凰涅槃，浴火重生。」

哈馬斯前總領導人馬沙爾10月5日在多哈接受路透社訪問，稱組織在與以色列的戰爭中損失慘重，但一定會「像鳳凰一樣」浴火重生。（Reuters）

哈馬斯10月7日上午剛在加沙地帶發射了四枚導彈，但全部被以色列攔截。當天是以哈衝突周年紀念日。

馬沙爾說，哈馬斯仍有能力向以色列軍隊發動伏擊，「我們損失了一些彈藥和武器，但哈馬斯還在招募年輕男性，並繼續製造大量彈藥和武器。」他並未提供有關細節。

1997年遭以色列特工注射毒劑大難不死的馬沙爾，在1996年至2017年擔任哈馬斯總領導人，在哈馬斯依然頗具影響力。他在近30年來一直在哈馬斯領導層扮演關鍵角色，現在被廣泛視為哈馬斯的外交發言人。

中東分析人士認為，馬沙爾的言論似乎意在表明無論遭受多大損失，哈馬斯都會繼續戰鬥。

圖為2024年10月7日，哈馬斯突襲以色列滿一周年，以色列特拉維夫民眾舉行「無聲抗議」活動，紀念去年的死難者及呼籲釋放其他人質。（Reuters）

國際危機組織（International Crisis Group）中東和北非項目主任希爾特曼（Joost R. Hiltermann）說：「總的來說，我認為哈馬斯仍然存活，而且……應該會在加沙地帶捲土重來。」

他說，以色列還沒有為加沙地帶制定戰爭結束後的計劃，這可能讓哈馬斯有機會重振旗鼓，儘管它已元氣大傷。

馬沙爾表示，在內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）執政期間，他看不到和平前景。以色列指責哈馬斯未能確保和平，而哈馬斯的創始章程要求摧毀以色列。

馬沙爾說：「只要（以色列）佔領存在，這個地區就是一顆定時炸彈。」

以色列總理辦公室拒絕對馬沙爾的言論發表評論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

