對比「五常」，南非更像是「有影響的、負責任的大國」！

對以色列在加沙的屠殺和在黎巴嫩的戰爭行動，聯合國無能為力，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）才剛不點名批評了以色列幾句，就被以色列拉入黑名單，創下了一個聯合國會員國禁止聯合國秘書長入境的不堪先例。



平常在國際事務上牛皮哄哄的「五常」，對此也無計可施。其中一常的代表指責以色列之舉「令人髮指」，另一常的駐會代表哀嘆，以色列之舉不僅是對聯合國和秘書長古特雷斯的羞辱，還如同打了「五常」一記耳光。

然而，哀嘆也僅限於哀嘆，對以色列的戰爭、屠殺，和對聯合國的羞辱行為，「五常」們坐而論道，始終是一點招也沒有。

更可悲的是英法兩國，長期和以色列穿一條褲子，為以色列在中東的霸權提供軍事政治支持，這次因為實在看不下去內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在加沙的殘暴行為，迫於國內壓力及國際道義停止向以色列提供武器，居然被內塔尼亞胡指着鼻子反罵「無恥」。

而美國這個被認為是「五常」中實力最強大，最有影響力的國家，更徹底淪為以色列戰爭的幫凶。

尤其拜登政府，因為沒有了大選壓力，不用再擔心選票流失，徹底放飛自我，從戰爭初期試圖約束、顛覆內塔尼亞胡，轉而為內塔尼亞胡的戰爭與屠殺行動提供一切支持，使得內塔尼亞胡更加無所顧忌。

9月底的聯合國出席會議期間，內塔尼亞胡公開表示說，「伊朗和中東沒有哪個地方是以色列的長臂無法觸及的。」10月5日在一段視頻講話中內塔尼亞胡又聲稱，以色列現在正在7條戰線上同時作戰。

以巴衝突一周年：2024年10月7日，抗議者遊行到色列總理內塔尼亞胡官邸。(Reuters)

整個中東，整個世界就這樣眼睜睜看着內塔尼亞胡在中東稱霸行兇，可悲不可悲？可嘆不可嘆？

一眾悲嘆中，只有一個距中東萬里之遙的非洲國家，一個說不上大也說不上小，說不上富裕也說不上貧窮的國家——南非，始終在努力採取行動，遏制以色列的行為，算是為人類守住了最後一點道義尊嚴。

2023年12月29日，南非向聯合國國際法院提出訴訟，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕。

根據國際法院公布的消息，南非在狀紙中說，以色列通過其國家機關、國家代理人及其他個人和實體，對加沙地帶的巴勒斯坦人民實施種族滅絕，違反了聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》。南非敦促國際法院採取措施，防止巴勒斯坦人民根據該公約所享有的權利受到「進一步、嚴重和不可挽回的損害」，同時確保以色列遵守該公約規定的義務。

以黎衝突爆發後，南非外交部10月初又發表聲明稱，南非政府對以色列針對巴勒斯坦和黎巴嫩的軍事行動升級嚴重關切。

2024年1月11日，海牙國際法院就南非指控以色列在加沙進行種族滅絕案，召開聆訊。（Reuters）

南非外長拉莫拉（Ronald Lamola）10月6日表示，南非政府將在本月底前向聯合國國際法院（ICJ）提交以色列對巴勒斯坦實施「種族滅絕」的全部證據。拉莫拉表示，「我們將提供法醫鑑定的細節，詳細說明在加沙發生的數宗恐怖事件，我們將能夠證明以色列在該地區確實存在種族滅絕行徑。」

南非是一個從「種族隔離」和「種族屠殺」中，經過艱難掙扎才獲得獨立的國家，他們知道被種族隔離和滅絕的滋味，不允許以色列再重演悲劇。

而同樣經歷了「種族隔離」和「種族屠殺」的猶太人，在建立了以色列這個國家後，卻走向了自己的反面，把自己曾經歷的種族隔離與屠殺之痛，更加倍地施加在巴勒斯坦人身上，這是不是對歷史、對自身遭遇的巨大反諷？

而更大的諷刺還在於，堂堂一個現代世界，那麼多自詡有影響力、負責任的大國，居然沒有一個能承擔起大國責任，遏制住內塔尼亞胡的種族隔離與屠殺行動，甚至連採取有效行動的意願都沒有。

唯有南非這個平常並沒有多少人關注的國家，反而表現得像一個有影響力的、負責任的大國，唯一的負責任大國！