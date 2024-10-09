日本拘捕2中國人　涉偽造文件助35歲女赴日　入境後赴風俗店工作

日本媒體10月9日報道，一所日本語學校的中國籍事務局長和一名中國籍留學中介，涉嫌協助一名中國籍女子非法入境日本而違反出入境管理法被捕。



日本一所日本語學校的中國籍事務局長和一名中國籍留學中介，因涉嫌偽造文件，協助一名中國籍女子非法入境日本而遭到逮捕。（YouTube/ KTV NEWS 影片截圖）

兩名被捕嫌疑人分別是琦玉縣川口市一所日本語學校的中國籍事務局長俞玲（女，39歲），以及東京北區的中國籍留學中介周吉巍（男，45歲）。兩人因涉嫌偽造文件，協助一名中國籍女子非法入境日本而遭到逮捕。

兩位嫌疑人涉嫌以偽造留學文件申請日本簽證。（YouTube/ KTV NEWS 影片截圖）

據報道日本警方表示，去年11月，兩名疑犯向出入境管理部門提交了一份偽造的文書，幫助一名35歲的中國籍女子獲得留學簽證，並以此牟利120萬日圓（約62,780港元）。

在京都風俗店非法工作

該女子今年4月以留學生身分入境日本，但並未留學，且在京都市一間風俗店非法工作。因涉嫌非法入境和非法工作被起訴，警方調查過程中發現兩名中國籍職員幫她非法申請簽證的證據。

中國籍女子通過非法手段申請留學簽證，卻並未留學，且在京都市一家風俗店工作。（YouTube/ KTV NEWS 影片截圖）

此次透過留學名義協助外國籍人士非法入境並遭逮捕，為日本全國首例。