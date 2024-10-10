澤連斯基訪克羅地亞續爭取支持　稱俄烏戰事有望2025年結束

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當地時間周三（9日）在克羅地亞舉行的烏克蘭—東南歐峰會上表示，烏克蘭有機會在未來數月內推動和平與持久穩定。目前的戰場局勢為果斷行動創造了時機，以便能最遲在2025年結束俄烏戰爭。



出席峰會的還有塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、波斯尼亞總理克里斯托（Borjana Krišto）及羅馬尼亞外長奧多貝斯庫（Luminița Odobescu）以及科索沃領導人等。澤連斯基在會上發言稱，俄羅斯成功征服烏克蘭，會威脅整個東歐。

克羅地亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）在會後的聯合記者會中表示，峰會宣言總結地區各國強烈政治意願，支持澤連斯基提出的和平方案。

澤倫斯基、克羅地亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）於2024 年10 月9 日在的第三次烏克蘭-東南歐峰會合影。(Reuters)

此前，有消息指預計今年11月第二次就烏克蘭問題舉行「和平高峰會」。澤連斯基還透露，烏方準備在該次峰會上與俄羅斯見面，並正在制定「勝利計劃」作為與俄羅斯對話的基礎。

俄方則稱不會參加該次「和平高峰會」，惟俄方不拒絕以政治外交方式解決烏克蘭危機，前提是必須考慮到當前局勢以及俄羅斯總統普京今年6月提出的條件，即烏方將軍隊從頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松地區撤出，並宣布不會加入北約。